Что делать со стрелками лука Можно ли спасти любимый урожай

Первое, что нужно сделать – это как можно быстрее удалить все стрелки. Понятно, что чем раньше это сделать, тем лучше.

Второе, чтобы питание из листьев стало поступать к луковице, нужно воспользоваться гормонами ауксинового ряда. Ауксины заставят растение вновь приступить к наращиванию луковицы.

Для этой цели нужно поливать растения растворами, содержащими синтетические ауксины. Эти препараты легко можно найти в продаже, это не что иное как "Корневин", "Гетероауксин" и другие. Препараты разводят строго по инструкции.

На каждое растение расходуют около 50 мл раствора. Обработки проводят каждые 10-12 дней вплоть до сбора урожая.

Если застрелковавшихся луковиц не много, то лучше выдернуть луковицу из почвы и употребить в пищу, пока она не загрубела. Сами стрелки можно использовать в салаты или мариновать.