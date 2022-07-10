Что делать со стрелками лука Можно ли спасти любимый урожай
Первое, что нужно сделать – это как можно быстрее удалить все стрелки. Понятно, что чем раньше это сделать, тем лучше.
Второе, чтобы питание из листьев стало поступать к луковице, нужно воспользоваться гормонами ауксинового ряда. Ауксины заставят растение вновь приступить к наращиванию луковицы.
Для этой цели нужно поливать растения растворами, содержащими синтетические ауксины. Эти препараты легко можно найти в продаже, это не что иное как "Корневин", "Гетероауксин" и другие. Препараты разводят строго по инструкции.
На каждое растение расходуют около 50 мл раствора. Обработки проводят каждые 10-12 дней вплоть до сбора урожая.
Если застрелковавшихся луковиц не много, то лучше выдернуть луковицу из почвы и употребить в пищу, пока она не загрубела. Сами стрелки можно использовать в салаты или мариновать.
Опубликовано: Иван Перов
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