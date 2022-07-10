Самый простой способ борьбы с луковой мухой от профессионалов дачников

Признаки повреждения растений луковой мухой: пожелтение пера, а, если рассмотреть лук поближе, можно увидеть червячков, которые вылупились из яиц, отложенных вредителем.

Каких-то особо эффективных химических или биологических препаратов от такого вредителя нет.

Даже на больших производствах устанавливают феромонные ловушки, и, если в них только замечены мухи, сразу же начинаются серьезные обработки инсектицидами.

Этих обработок сложными химическими ядохимикатами, чтобы избавиться от луковой мухи, нужно несколько с интервалом в несколько дней. К сожалению, такие обработки эффективны только от лета мухи, а от тех личинок, которые уже насекомыми отложены, они не избавят.

Получается, что избавиться от вредителя невозможно, но можно предупредить его появление. Чтобы луковая муха не прилетела на участок, нужно делать смешанные посадки, чтобы дезориентировать насекомых.

Поэтому можно высаживать рядом с луком бархатцы, петунии, любые пахучие цветочки. Можно так же чередовать ряды лука и моркови, горчицы, фацелии и т.д.

И еще один способ защиты посадок от луковой мухи – использование агроволокна.

Можно просто накрыть лук, например, соорудив дуги. Только по краям волокно нужно немного присыпать землей, чтобы не было доступа для насекомых.

В итоге, даже если муха почувствует запах лука, и полетит к посадке, отложить яйца она не сможет. Соответственно, и вреда от нее не будет.

Причем подойдет даже самое дешевое тонкое агроволокно, которое, кстати, еще можно использовать и для защиты редиса от крестоцветной блошки.