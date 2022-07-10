pH почвы имеет важное значение Многие садоводы интересуются составом почвы на своем участке

Большое значение для будущего урожая имеют такие характеристики почвы, как механический и химический состав, кислотно-основная реакция и биологическая активность.

Очень полезно знать кислотность почвы (уровень рН), на которой выращиваются культуры. При значении рН равном 6,5 почва считается нейтральной, ниже этого показателя - кислой, а при рН 7,5 и выше почва является щелочной.

Необязательно везти почву на анализ в лабораторию, чтобы узнать ее состав. Можно найти в интернете карты почв соответствующего региона.

Там будет указана кислотно-основная реакция и состав почвы - для обычного садовода и огородника этой информации будет достаточно. На таких картах также обычно указывается тип почвы - чернозем, песчаная, глинистая и т.д.

Знание реакции почвы помогает не только более удачно выбирать культуры для выращивания, но и избавляет садовода от сомнений по поводу необходимости принятия мер по подкислению или раскислению грунта.

Но раскислять почву требуется далеко не для всех культур. На почве с кислой-слабокислой реакцией превосходно чувствует себя голубика, смородина и крыжовник, клубника, ежевика и малина, жимолость, картофель, разнообразная зелень, морковь и томаты. Низкий рН почвы не страшен яблоням. На щелочных почвах очень плохо растут все дачные культуры.

Раскислить всю почву на всем садовом участке один раз и насовсем невозможно. Земля всегда старается вернуться в свое естественное состояние.

Зато вполне реально привести к балансу постоянные грядки и ежегодно получать с них шикарный урожай. Начинать приводить почву в порядок можно практически в любое время года. Первыми помощниками в этой работе становятся растения сидераты.

Эти культуры помогают рыхлить почву, обогащать ее питательными веществами, нормализовать кислотно-основную реакцию и повышать биологическую активность.

Для посадки на кислых и слабокислых почвах подойдут бобовые сидераты (например, люпин). Донник позволяет за несколько сезонов рекультивировать даже самый запущенный карбонатный серозем.

Уменьшить кислотность почвы можно с помощью ежегодного внесения в нее древесной золы или доломитовой муки. На кислых почвах приветствуется использование микробиологических удобрений типа бокаши, ЭМ-препараты, "Сияние" и "Байкал".

В кислой среде агрономически полезные микроорганизмы размножаются очень медленно, поэтому их дополнительное внесение станет отличным решением для повышения плодородия почвы.

Мульчирование хвойным опадом, опилками, листьями дуба, ореха или каштана не повышает кислотность почвы, поэтому садоводам не стоит бояться использовать эти органические материалы.

Самыми неприятными для огородничества являются щелочные почвы. Главная проблема заключается в затрудненном усвоении из них растениями фосфора, железа и магния.

Из-за этого у растений часто возникает хлороз. Нормализовать рН щелочных почв можно с помощью верхового торфа. Он также делает грунт более рыхлым и воздухопроницаемым.

Прекрасно расщелачивает почву компост из листьев и мульча из хвойного опада. Все культуры на щелочных почвах лучше мульчировать опилками, хвоей и компостом. Такие почвы полезно будет засевать сидератами типа донник, люцерна, вика или горох.

На участках с щелочным грунтом для калийно-фосфорных подкормок растений следует использовать хелаты или гуматы, а сами подкормки лучше проводить по листу.

Использование жидких подкормок (например, "Хелатин томат" или "Хелатин картофель") поможет поддержать растения и минимизировать риск возникновения у них хлороза.