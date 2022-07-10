Использование в огороде опилок может принести, как пользу, так и вред

Поэтому, прежде чем их использовать нужно соблюсти 3 важных правила. Опилки добавят питания томатам и клубнике, даже если замульчированы междурядья.

Первое – вместо того чтобы вносить опилки под перекопку, или ждать несколько лет, когда куча опилок раскислится и напитается азотом, лучше мульчировать ими почву сверху, либо обогащать опилками компост.

Но делать это нужно в соответствии со вторым правилом.

Второе – опилки нужно смешивать с сеном или листьями, либо рассыпать поверх другой мульчи. Если укрывать землю только опилками, то слой должен быть 1-2 см, не больше.

Если есть сомнения относительно мульчирования грядок опилками, можно рассыпать их по дорожкам. Опилки добавят питания томатам и клубнике, даже если замульчированы междурядья.

Третье – необходимо регулярно поливать мульчу из опилок. Если поддерживать влажность и не допускать высыхания, то микроскопические грибы и другая почвенная живность быстро превратят опилки в гумус.

Точно так же можно использовать опилки в компосте, смешивая их с травой или навозом, чередуя тонкий слой с другой органикой и добавляя компост, зеленое удобрение, «Комплезим» или «Оксизин», чтобы ускорить процесс переработки.