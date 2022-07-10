Зола прекрасное удобрение от вершинной гнили у томата, от опадения завязей у огурца, среда для выращивания хлореллы

Не хочется долгое время выращивать томаты, видеть, как они наливаются, а потом просто выкидывать плоды, потому что на них появляется вершинная гниль.

Так же и с огурцами, завязей может быть много, но они внезапно начинают желтеть и отваливаться. Поэтому необходимы удобрения, которые помогут подкормить растения всеми необходимыми микро- и макроэлементами.

Очень хорошее удобрение для любых растений – зола. В ней как раз большое количество микроэлементов, а так же магний, кальций и фосфор.

С помощью золы как раз и можно справиться с пожелтением завязей огурца и вершинной гнилью на помидорах.

Но прежде чем подкармливать растения золой, важно помнить некоторые правила:

В растворимой форме зола содержит практически один калий.

От вершинной гнили нужен кальций, а он находится в золе в нерастворимой форме.

Если готовить зольный раствор с использованием воды, то это будет понижать доступность кальция, что, напротив, приведет к вершинной гнили.

Зольный раствор может засолить почву, что неблагоприятно для огурцов.

В таком случае, чтобы действительно получить пользу от золы, а не навредить растениям, необходимо отделить кальций от калия. Это называется двухэтапное приготовление удобрения.

На первом этапе берется зола и просто заливается водой (1 л на 10 л воды), выдерживается 2-3 часа, а можно дать постоять сутки. Раствор без осадка – будет мощным калийным удобрением. Такая подкормка поможет огурцам получить необходимое питание, завязи будут зелеными и крепкими.

В осадке после этого раствора остается в основном кальций. Чтобы его мобилизовать и растворить, необходимо взять 1 ст. уксуса на 1 л золы, и залить все 10 л воды. Через пару часов будет готова прекрасная кальциевая подкормка для томатов, которая предотвратить развитие вершинной гнили. На 1 куст достаточно по 0,5 л раствора.

Иногда огородники задаются вопросом: где взять хлореллу? Магазинная не всегда растет, но денег при этом она стоит, а штука все-таки хорошая. Ответ прост: можно вырастить ее самостоятельно.

Хлорелла помогает повысить иммунитет растений, так же она помогает растениям справиться со стрессами из-за неблагоприятной погоды, после пересадки, после прохождения акклиматизации. На живых существ эта водоросль не оказывает никаких вредных воздействий, и даже улучшает экологию.

При приготовлении зольного раствора из расчета 1 часть золы на 3 части воды, на поверхности спустя 1 неделю на солнце в теплом месте вырастает хлорелла.

Это означает, что этот зольный раствор абсолютно физиологичен, он не будет повреждать растения. Конечно, для подкормок он крепковат, растениям столько не надо, но использовать его можно именно, как источник хлореллы, постоянно выращивая ее на зольной закваске.

Хлорелле для развития нужно много тепла и слегка щелочная реакция раствора, а это как раз то, что дает зольный раствор. Пенка на поверхности зольного раствора, это выделяющийся кислород, из-за того, что хлорелла осуществляет фотосинтез, т.е. поглощает углекислый газ и выделяет кислород.