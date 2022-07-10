Очень много вопросов в особенности у начинающих огородников возникают по поводу сапропеля
Сейчас сапропель продается в двух видах: в гранулированном и похожим на земляную смесь. Свойства у них одинаковые. Вообще сапропель – это донные отложения пресноводных водоемов.
Эти отложения находятся на большой глубине достаточно долгое время, в составе есть остатки от жизнедеятельности различных микроорганизмов, животных, рыб.
В общем, в сапропеле отличный комплекс всевозможных элементов, есть азот, фосфор, калий, магний, кремний, цинк и т.д. Все эти вещества находятся в доступной для растений форме.
Мало того, что сапропель обладает прекрасной способностью для растений, он еще и имеет отличные влагоудерживающие функции. Это очень хорошо при использовании на песчаных почвах, где вода и питание очень быстро уходят.
Можно сказать, что сапропель – это органо-минеральный концентрат. Прежде чем его использовать, конечно, лучше привести его в жидкую массу, так его будет легче применять, а растения начнут его намного быстрее усваивать.
Но если нужна посадка кустов, или подготовка грядки, то вносить сапропель лучше в сухом виде.
Чтобы превратить гранулированный сапропель в жидкую форму, можно немного постучать по нему молотком, после чего залить водой, а можно просто сразу его залить водой, и подождать пока он растворится.
Понадобится 1 часть сапропеля на 5 частей воды. Получится крепкий маточный раствор, чтобы просто произвести подкормку одним сапропелем, необходимо взять стакан маточного раствора и развести его в 10-12 л воды. Если культура прожорливая, то лучше разводить в 10 л, если мало нуждается в кормлении, то в 12 л воды.
Для создания коктейлей лучше всего использовать гранулированный сапропель, потому что концентрация в нем выше.
Опубликовано: Андрей Сидорский
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