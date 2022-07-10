Формирование огурцов – гарантия получения хорошего урожая

Можно делать это в один стебель, или создавать форму перевернутой либо обычной пирамиды. Выбирать можно то, что больше по душе и в соответствии с условиями выращивания.

Сначала огурец растет в один стебель, но в дальнейшем, по мере того, как он начинает расти, образуются боковые побеги. И возникает вопрос: что с этими побегами делать, оставлять или убирать?

Конечно, можно каждый побег подвязывать на шпалеры, и растить огурчики, наращивая дополнительный урожай.

Но тут необходимо точно определиться с подкормками, потому что существует риск либо получить мало урожая, либо, напротив, много, с риском занитрачивания плодов.

По этой причине огурчики и формируют, чтобы отнормировать то количество урожая, которое сформирует одно растение огурца, и, как следствие, держать под контролем его питание.

Самый простой способ формирование огурца – обычная пирамида. И тут принцип очень простой. Снизу, в первом узле, где образуется множество пасынков и пазушных веток, необходимо оставить на пасынках только 4 узла. Выше – 3 листочка, далее 2 узла, далее – 1, а все следующие пасынки, боковые веточки нужно удалить.

В результате огурец не будет слишком сильно нарастать, пока он начнет разрастаться, боковые ветки уже будут плодоносить. Все пасынки, когда огурец начнет разрастаться, будут удаляться, а значит, не будет загущения. Нет загущения – нет болезней, таких как серая гниль или мучнистая роса, а еще очень удобно собирать урожай.

В закрытом грунте, где места довольно мало, очень актуальна тема рациональной подвязки огурцов.

Всем известно, что по своей природе огурец – тропическое растение, у которого есть усики, и которыми оно цепляется за всевозможные опоры. И из-за того, что в теплицах нет возможности для свободного роста, огурчики приходится подвязывать.

Способов подвязки много. Кто-то, конечно, мучается, ставит колышки, и подвязывает к ним огурцы каждые 15-20 см. Кто-то использует специальную сетку для вьющихся растений, и огурец сам начинает по ней ползти вверх.

Но сетка все-таки больше подходит для открытого грунта, в закрытом же грунте, где мало пространства, и хочется сэкономить каждый миллиметр, нужны более рациональные способы подвязки.

Самый лучший способ подвязки огурцов в теплице – на шпагат к рейкам или шпалерам. Внизу основания огурца делается двойной узел, он должен быть свободным, потому что по мере своего роста куст будет утолщаться в стебле.

После этого шпагатом или какой-то тесьмой огурец обвивается и подвязывается вверху к шпалере.

Накручивать шпагат можно, как по часовой, так и против часовой стрелке, принципиальной разницы в этом нет. Сверху узел должен быть тоже свободным и ездящим, чтобы позже можно было огурец подтянуть.

Вариант подвязывания огурцов на шпагат очень простой и хорошо подходит для использования именно в теплице.

После любых манипуляций с огурцами необходимо обрабатывать их такими препаратами, как «Антилус», «Атлантис», «Титаниум», «Флорис» или «Гелиос», чтобы предотвратить заражение какими-то болезнями.

Если так сформировать огурцы, они будут хорошо и гармонично развиваться, не будет болезней, а урожай будет обильным и вкусным.