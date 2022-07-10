Муравьи напали на огурцы: избавление от насекомых без использования химии

В этом году посадки огурцов, да и других культур, как никогда ощутили на себе воздействие муравьев. Эти насекомые попросту съедают всходы, не давая растениям даже начать нормально развиваться.

Если снова и снова высевать огурцы на то место, где вредили муравьи, то ситуация так и будет продолжаться.

Несмотря на то, что муравьи, посещая цветки перцев, улучшают их опыление, с огурцами ситуация противоположная. И, из-за посещения этими насекомыми растений, вторые начинают увядать. Поэтому нужно искать способы борьбы с муравьями, иначе можно остаться вообще без урожая.

Один из хороших препаратов – «Дачник».

Он является полностью органическим, изготовлен на основе пихтового масла, имеет насыщенный хвойный аромат, который очень не нравится муравьям, и они просто покидают посадки. На 5 л воды необходимо взять всего 5 мл препарата, и пролить те места, где встречаются муравьи.

Если данный препарат не продается в садовых магазинах, то вполне можно воспользоваться обычными эфирными маслами.

Можно использовать сосновое, пихтовое масла, масло ели и других хвойных пород. Необходимо внести несколько капель на 1 стакан воды, если это спиртовая вытяжка, или несколько капель масла на 1 стакан спирта.

Все это нужно довести до рабочего раствора в 3 литров, и произвести пролив мест скопления муравьев.

Муравьи общаются друг с другом посредством феромонов. Они оставляют их повсюду на тех дорогах, где перемещаются. При обработке почвы какими-то пахучими составами, у муравьев меняется дезориентация, и они меняют место своего жительства.

Отличный вариант избавления от муравьев – внесение садового диатомита. Можно рассыпать его под мульчирующим материалом.

Конечно, всех муравьев прогнать не удастся, поэтому не стоит рассчитывать, что муравьи полностью покинут участок, но именно эти органические методы позволят огурцам нарастить хорошую корневую и вегетативную массу, и урожай будет хорошим.