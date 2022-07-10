Вырастить огурцы не сложно, а вот сделать так, чтобы они плодоносили долго, это уже задача

Самое главное, что мешает долгому плодоношению огурцов – это болезни. А болезнь, которая может лишить урожая или остановить плодоношение – пероноспороз. Для борьбы с этой проблемой есть различные способы, в том числе и химические.

иологические способы, помогающие бороться с пероноспорозом, и защищающие растения от появления данного заболевания.

И самое главное, что они вообще безопасны для человека. Речь о триходерме. Триходерму необходимо вносить прямо в почву, ведь практически все заражения идут именно от земли, если, конечно, посадочный материал был в хорошем состоянии.

Никакая горячая или обычная мульча неспособны защитить огурцы от заболеваний так, как это делает триходерма.

Она помогает обеспечить долговечность корневой системы огурца, а так же защищает растения от всевозможных заболеваний, в том числе и от пероноспороза.

Необходимо подсыпать ("посолить") под каждое растение огурца препарат с триходермой и легонько заделать в почву.

И дальнейшая защита огурцов заключается в обработке растений по листу с помощью жидкой триходермы 1 раз в 7 дней. И в таком случае удастся собирать огурчики с грядок до тех пор, пока позволяет погода.