Вырастить огурцы не сложно, а вот сделать так, чтобы они плодоносили долго, это уже задача
Самое главное, что мешает долгому плодоношению огурцов – это болезни. А болезнь, которая может лишить урожая или остановить плодоношение – пероноспороз. Для борьбы с этой проблемой есть различные способы, в том числе и химические.
иологические способы, помогающие бороться с пероноспорозом, и защищающие растения от появления данного заболевания.
И самое главное, что они вообще безопасны для человека. Речь о триходерме. Триходерму необходимо вносить прямо в почву, ведь практически все заражения идут именно от земли, если, конечно, посадочный материал был в хорошем состоянии.
Никакая горячая или обычная мульча неспособны защитить огурцы от заболеваний так, как это делает триходерма.
Она помогает обеспечить долговечность корневой системы огурца, а так же защищает растения от всевозможных заболеваний, в том числе и от пероноспороза.
Необходимо подсыпать ("посолить") под каждое растение огурца препарат с триходермой и легонько заделать в почву.
И дальнейшая защита огурцов заключается в обработке растений по листу с помощью жидкой триходермы 1 раз в 7 дней. И в таком случае удастся собирать огурчики с грядок до тех пор, пока позволяет погода.
Опубликовано: Игнат Ветров
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