Пустотелые огурцы: что предпринять и как избежать

Некоторым нравятся пустотелые огурцы. Потому что при консервации внутри таких овощей оказывается рассол. Однако солить такие огурчики намного хуже, да и мало приятного, когда делаешь салат, и оказывается, что внутри огурцов попросту пусто.

В первую очередь нужно обеспечить растениям оптимальную температуру и влажность. Если это теплица, то температура должна быть 22-28 градусов тепла.

Если температура в том числе и в открытом грунте будет выше, то уже начнутся проблемы с опылением, если ниже 22, то растения начинают медленнее развиваться, а при температуре ниже +15 они вообще перестают расти.

Так же нужно обеспечить огурчикам достаточное количество влаги с помощью поливов, особенно в жару.

При высокой температуре воздуха норму полива увеличивают в 2 раза, при этом приходится увеличивать количество вносимых удобрений, в особенности калийных. Потому что хоть и при достаточном поливе огурцы не будут пустотелыми, но без калия станут горькими.

На одно взрослое растение огурца в очень жаркую августовскую погоду может понадобиться порядка 15 л воды в день. Что касается удобрений, то можно вносить различные травяные настои, навоз, либо минеральные удобрения с повышенным содержанием питательных веществ.

Второй момент, который очень важен, это правильный подбор сортов. Не дают пустотелых плодов те сорта, которые устойчивы к засухе, например, «Директор», «Компонист», «Бьерн», «Атлантис», Гектор» и т.д.

И в третьих, неважно, какой сорт огурца выращивается, если подкармливать его таким домашним органическим удобрением, то можно получить очень хороший урожай, и даже значительно его повысить.

Чтобы приготовить подкормку понадобится только два компонента. Первый компонент станет источником калия и фосфора – это монофосфат калия (понадобится 1 ст. л.), второй компонент является концентрированным источником азота – это нашатырный спирт (1 ст. л.). Компоненты можно сразу развести в десяти литрах воды, или в меньшем количестве, после чего довести до объема в 10 литрах.

У монофосфата калия моментально начнется реакция с нашатырным спиртом, и будет образовываться своеобразная сложная соль.

Подкормка по такой рецептуре будет очень комфортной для огурчиков, а использовать ее необходимо 1 раз в 10 дней под корень по предварительно пролитой земле. Можно так же использовать этот раствор для удобрения кабачков, капусты, тыквы, арбуза, дыни и т.д. На каждое растение нужно всего 0,5 л подкормки.

Такая подкормка укрепит завязи огурцов, и сами растения, плодов закладываться будет намного больше, она усилит рост огурцов и повысит урожай.