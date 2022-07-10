Паутинный клещ на растениях: как распознать и что делать

Если на томатах, огурцах, перцах сохнут листья, растения буквально чахнут на глазах, а проблему определить не получается, вероятная причина такого угнетенного состояния культур – паутинный клещ.

Это не насекомое, а паукообразное, размером всего около 1 мм. Заметить его очень сложно. Из-за своего крохотного размера вредитель очень долго остается не замеченным на растениях, но с ним можно и нужно бороться.

Паутинный клещ высасывает все соки из растения, и оно начинает болеть и гибнуть. Определить наличие вредителя можно с помощью определенных симптомов.

Если на обратной стороне листа замечена небольшая паутинка, листья белеют, покрываются маленькими белыми пятнышками, а затем сохнут, то наверняка это и есть вредное воздействие паутинного клеща.

Чаще всего этот вредитель поражает растения в теплицах, однако при теплой и сухой погоде может поражать растения и в открытом грунте. Он питается соком из стеблей и листиков растений, что может привести даже к их гибели.

Так как паутинный клещ не является насекомым, препараты, направленные на уничтожение насекомых-вредителей для борьбы с ним не подойдут. Против клеща нужно применять различные акарициды биологического или химического действия.

Некоторые советуют от паутинного клеща применять различные народные методы. Но на самом деле ни один народный метод, по словам специалистов, от клеща не поможет.

Если раньше в теплице было поражение паутинным клещем, то обрабатывать растения от паутинного клеща нужно каждые 5-7 дней, не менее 4-5 раз за сезон.

Каждая обработка должна проводиться препаратом с другим действующим веществом, иначе у клеща может возникнуть привыкание, что сделает невозможным уничтожить его популяцию.

Так же не стоит смешивать сразу 2 препарата с разными действующими веществами в одной обработке.

Да, первая популяция паутинного клеща от такой ударной дозы очень сильно пострадает, но те особи, которые выживут, приобретут иммунитет сразу к двум отравляющим веществам. И следующее поколение будет устойчивым к обработкам.

В рабочий раствор лучше всего добавить прилипатель, чтобы средство быстро не испарилось на солнце, не выдулось ветром и не смылось дождем.

Существует несколько препаратов от паутинного клеща.

Например, «Тиовит Джет» или «ПФКлерос» на основе серы. Второй препарат не фитотоксичен, после обработки урожай можно употреблять в пищу уже через несколько дней. А эффективен он не только от паутинного клеща, но и от мучнистой росы.

Существуют так же и биологические препараты, такие как «Битоксибациллин», «Фитоверм», «Энтолек» и т.д. Последний препарат не только эффективно борется с различными видами клещей, но и с белокрылкой, которая так же очень часто повреждает растения в теплицах.

Чтобы не допустить попадания паутинного клеща в огород, нужно приобретать посадочный материал у проверенных производителей. Ведь часто вредитель заносится на участок через рассаду.

Очень часто вредитель распространяется, если не соблюдается севооборот, не проводится обработка теплицы и почвы в ней, поэтому не стоит пренебрегать данными профилактическими мерами.

Если соблюдать профилактические методы, приобретать качественный посевной материал, вовремя выявлять признаки появления на растениях паутинного клеща, и регулярно проводить обработки от вредителя, то можно спасти свой урожай.