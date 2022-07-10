Садовод должен знать, низкорослые или высокорослые растения он высаживает

Информацию об этом всегда можно найти на упаковке с семенами. Также на упаковке покупных семян производители часто пишут рекомендации по правильной формировке побегов для появления плодовых кистей.

Высокорослые (индетерминантные) томаты образуют плоды преимущественно на центральном стебле.

Поэтому побеги формируются путем убирания всех пасынков (веточек) с основного стебля. Очень важно не давать пасынкам пойти в рост, вовремя удаляя их. В таком случае новые плодовые кисти образуются через каждый три-пять листьев, ведь растение не тратит свои силы зря на ненужные побеги.

На низкорослых (кустовых) томатах весь урожай формируется на боковых стеблях, убирать их все нельзя. Пасынки развиваются, и благодаря этому у томата образуется три или четыре основных ствола, то есть куст.

Все томаты отлично развиваются и меньше болеют при хорошем проветривании посадки. Лишние листья с побегов следует постепенно убирать, начиная с самого низа стебля. Такие листья уже достаточно старые, они могут начать желтеть, не принося пользы побегу. Не стоит убирать больше трех листов за один раз. Под завязью всегда следует оставлять один лист.

После того как помидор нальется до нужных размеров и начнет созревать, этот листок можно убирать. Также очень важно прореживать кусты томатов – проветривание посадки напрямую влияет на здоровье растений.

Очень важно следить за тем, чтобы томаты не лежали на земле. Грязь на листьях и плодах провоцирует развитие фитофтороза и других заболеваний.

Появившиеся на листьях пятна свидетельствуют о начинающемся заболевании. Пораженные листья нужно вовремя убирать с побега, чтобы не произошло заражение всего растения. Фитосанитарную чистку листьев следует делать только вначале заболевания. При повреждении большинства листьев на побеге следует их оставить, иначе растение не сможет осуществлять фотосинтез.

Порой на томатах засыхают, сохнут и опадают цветки (то есть не образуются завязи), причиной этому может быть жара.

В таком случае никакие обработки препаратам или народными средствами уже не помогут. Засохшие цветы следует удалить. А для защиты от жары лучше притенять посадку томатов затеняющей сеткой.