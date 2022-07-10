Причины скручивания листьев томата

В начале лета многие садоводы и огородники сталкиваются с одинаковой проблемой - листья на их томатах начинают скручиваться. Рассмотрим подробнее ряд причин, по которым может возникнуть данная неприятность.

Видя скрученные листья у побегов, любой садовод и огородник в первую очередь задумывается о том, хватает ли его растениям питательных веществ.

Но недостаток микроэлементов обычно является самой последней причиной, которая провоцирует скручивание листьев у томатов, растущих в открытом грунте. Любые растения питаются водными растворами, поэтому недостаток микроэлементов может быть вызван невозможностью получить питательные вещества из сухой почвы.

Дефицита микроэлементов у растений легко избежать, соблюдая регулярность и поддерживая качество поливов.

Большое количество подкормок томатов различными микроэлементами приводит к избыточному накоплению одного и дефициту других, в результате чего развивается общий дисбаланс питательных веществ в растениях. Проявляться внешне это может скручиванием листьев.

Основной причиной сворачивания листьев (без повреждения всего куста) у томатов является недостаток или избыток влаги. В жару с поверхности листьев влага испаряется очень активно.

Чтобы уменьшить площадь испарения в ситуации дефицита воды растения подкручивают свои листочки внутрь. При сильно залитой водой болотистой почве на грядке из грунта уходит весь воздух. Томату трудно дышать и он сворачивает листья.

Бывают случаи, когда огородники удаляют с побега томата слишком много листьев и все пасынки. Тогда растение все получаемое питание начинает направлять в оставшуюся зеленую массу. От переизбытка питательных веществ оставшиеся листья могут свернуться. Решить проблему в таком случае можно проведя качественный полив.

При не очень аккуратном рыхлении грунта вокруг побегов томатов можно повредить корни растений, результатом чего станет подкручивание листьев.

Сделать почву рыхлой, воздушной и водопроницаемой без рыхления поможет мульчирование. Слой органики должен быть не менее десяти сантиметров в высоту, его следует регулярно обновлять, подкладывая новые порции мульчи.

Крутить листья томатов могут насекомые вредители - тля, белокрылка, паутинный клещ и другие сосущие сок и грызущие листья растений насекомые. Бороться с ними следует с помощью биопрепаратов (например, "Актофит", "Актарофит", "Фитоверм").

Объективной причиной скручивания листьев растений может стать заболевание столбур томатов, эффективных способов борьбы с которым пока не существует. Пораженное столбуром растение следует выкопать вместе с корнем и сжечь за пределами дачного участка.

Для гармоничного развития томатов садоводу следует обеспечить им:

плодородную, рыхлую, биологически активную почву;

стабильные и равномерные поливы;

профилактическую обработку каждые пятнадцать дней баковой смесью биопрепаратов от болезней и вредителей с добавлением подкормки в виде жидкой вытяжки из биогумуса.

Но все же многие проблемы в развитии томатов летом можно объяснить не вирусами, а погодой. В июне-июле начинаются резкие перепады в погодных условиях, затяжная засуха может резко смениться сильными дождями.

При длительной жаре следует уделять большое внимание количеству и качеству поливов растений на дачном и приусадебном участке и поддержанию равномерной влажности в зоне корней томатов.

Следует защитить растения с помощью затеняющей сетки, белого агроволокна или любых других укрывных материалов. Также летом не редки долгие ливневые дожди и даже град - от такого стресса растения замирают, перестают прибавлять в своем росте и формировать плоды.

Для гармоничного развития томатов очень важны равномерные поливы и профилактические противогрибковые обработки биопрепаратами. Не следует в июне использовать подкорми с микроэлементами, чтобы избежать разбалансированного питания и угнетения растений.