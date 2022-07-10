Проведение подкормки томатов в июне-июле

Очень простой способ: Взять ведро мелкой скошенной травы, залить водой, накрыть крышкой и оставить бродить на неделю. Когда масса в ведре перестанет пениться - она готова.

Второе ведро скошенной травы уложить кучей на неделю в притененное место, следя за сохранением небольшой влажности внизу кучи.

Спустя неделю на нижнем слое появится белая плесень - это полезная бактерия сенная палочка. Массу травы с белой плесенью следует уложить в ведро, залить теплой водой (температура 35 градусов) и оставить на пару часов.

После процеживания травяной массы получается раствор, по своим свойствам аналогичный препаратам "Фитоспорин" и "Фито Доктор".

Процеженный настой нужно поместить в опрыскиватель, добавить к нему литр зеленого настоя (на десять литров общего объема раствора) и полстакана молока или хозяйственное мыло в качестве прилипателя.

Таким раствором следует обрабатывать томаты опрыскиванием по листу при благоприятных погодных условиях раз в две недели в вечернее время.

Аналогичную обработку можно провести баковой смесью препаратов "Триходермин", "Планриз" или "Фитоспорин" плюс любая жидкая вытяжка из покупного биогумуса или компоста и прилипатель.