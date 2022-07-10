Из-за чего может сохнуть верхушка у побегов мини-томатов
Скорее всего это часть естественной формировки растением своего куста. У некоторых сортов томатов побег очень быстро вершкуется - основной стебель сразу заканчивается плодовой кистью или засыхает, при этом давая множество боковых пасынков.
Следует оставлять три-четыре боковых побега для гармоничного развития куста.
Если сохнет, коричневеет и скручивается верхушка взрослого развитого побега томата, следует провести две-три противогрибковых обработки с интервалом пять-семь дней.
И вот еще ответы на некоторые актуальные вопросы:
Можно ли использовать обрезанные листья томатов для мульчирования томатной грядки?
На мульче из томатных листьев может развиться фитофтора, опасная для растений.
Обрезанные томатные листья лучше использовать в компосте или приствольных кругах деревьев.
Когда следует снимать укрытие с небольших парничков томатов?
Такое укрытие в первую очередь служит для защиты растений от заморозков, для выравнивания дневных и ночных перепадов температур.
При установлении по ночам температуры воздуха +14-16 градусов уже можно убирать укрытие с посадки томатов.
Какие нижние листья следует обрывать у томатов?
Томаты любят проветривание и ни в коем случае не должны лежать на земле.
Сейчас обрывать следует только самые нижние листья побегов, лежащие на грядке, чтобы избежать попадания на растения спор грибковых заболеваний вместе с каплями воды с земли.
Опубликовано: Иван Перов
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