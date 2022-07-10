Из-за чего может сохнуть верхушка у побегов мини-томатов

Скорее всего это часть естественной формировки растением своего куста. У некоторых сортов томатов побег очень быстро вершкуется - основной стебель сразу заканчивается плодовой кистью или засыхает, при этом давая множество боковых пасынков.

Следует оставлять три-четыре боковых побега для гармоничного развития куста.

Если сохнет, коричневеет и скручивается верхушка взрослого развитого побега томата, следует провести две-три противогрибковых обработки с интервалом пять-семь дней.

И вот еще ответы на некоторые актуальные вопросы:

Можно ли использовать обрезанные листья томатов для мульчирования томатной грядки?

На мульче из томатных листьев может развиться фитофтора, опасная для растений.

Обрезанные томатные листья лучше использовать в компосте или приствольных кругах деревьев.

Когда следует снимать укрытие с небольших парничков томатов?

Такое укрытие в первую очередь служит для защиты растений от заморозков, для выравнивания дневных и ночных перепадов температур.

При установлении по ночам температуры воздуха +14-16 градусов уже можно убирать укрытие с посадки томатов.

Какие нижние листья следует обрывать у томатов?

Томаты любят проветривание и ни в коем случае не должны лежать на земле.

Сейчас обрывать следует только самые нижние листья побегов, лежащие на грядке, чтобы избежать попадания на растения спор грибковых заболеваний вместе с каплями воды с земли.