Как сделать плоды томата сладкими и вкусными ответы от опытных агрономов
Очень удачными для выращивания являются биф-томаты, красные томаты сорта "Президент" и "Толстой F1", желтые томаты "Хурма", розовые томаты "Пинк Леди".
Все ли сорта томатов нужно пасынковать?
Все агрономические мероприятия (подвязка, формировка томатов, пасынкование) позволяют в некоторой степени улучшить сами растения и итоговый урожай.
Но проводить их вовсе не обязательно. Есть методы выращивания томатов и без пасынкования, но и там есть свои нюансы.
Следует ли удалять очень длинные пасынки у томатов?
Растение уже потратило достаточно много сил на рост и развитие бокового побега.
Если пасынок имеет достаточно большую длину и цветочную кисть, следует его просто прищепить не удаляя.
Как следует поступить при обнаружении вершинной гнили на плодах томатов?
Вершинная гниль характеризуется тем, что у томата усыхает и чернеет его кончик. Такие плоды уже не смогут вызреть. Вершинная гниль не является следствием грибкового заболевания.
Это физиологическая реакция растений на совокупность ряда факторов: недостатка равномерного полива и дефицита питательных веществ на этом фоне.
Следует удалить все поврежденные плоды, чтобы не провоцировать возникновение грибковых заболеваний.
После этого нужно обязательно провести противогрибковую обработку в качестве профилактики и наладить равномерный полив. Полезно будет провести подкормку растений по листу.
Как поддержать томаты при постоянно идущих дождях?
Следует проводить регулярные обработки биопрепаратами, добавляя к ним прилипатель.
Влажная среда очень благоприятна для триходермы и сенной палочки. Опрыскивание растений лучше проводить по нижней стороне листа.
Опубликовано: Анна Драйв
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