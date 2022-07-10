Как сделать плоды томата сладкими и вкусными ответы от опытных агрономов

Очень удачными для выращивания являются биф-томаты, красные томаты сорта "Президент" и "Толстой F1", желтые томаты "Хурма", розовые томаты "Пинк Леди".

Все ли сорта томатов нужно пасынковать?

Все агрономические мероприятия (подвязка, формировка томатов, пасынкование) позволяют в некоторой степени улучшить сами растения и итоговый урожай.

Но проводить их вовсе не обязательно. Есть методы выращивания томатов и без пасынкования, но и там есть свои нюансы.

Следует ли удалять очень длинные пасынки у томатов?

Растение уже потратило достаточно много сил на рост и развитие бокового побега.

Если пасынок имеет достаточно большую длину и цветочную кисть, следует его просто прищепить не удаляя.

Как следует поступить при обнаружении вершинной гнили на плодах томатов?

Вершинная гниль характеризуется тем, что у томата усыхает и чернеет его кончик. Такие плоды уже не смогут вызреть. Вершинная гниль не является следствием грибкового заболевания.

Это физиологическая реакция растений на совокупность ряда факторов: недостатка равномерного полива и дефицита питательных веществ на этом фоне.

Следует удалить все поврежденные плоды, чтобы не провоцировать возникновение грибковых заболеваний.

После этого нужно обязательно провести противогрибковую обработку в качестве профилактики и наладить равномерный полив. Полезно будет провести подкормку растений по листу.

Как поддержать томаты при постоянно идущих дождях?

Следует проводить регулярные обработки биопрепаратами, добавляя к ним прилипатель.

Влажная среда очень благоприятна для триходермы и сенной палочки. Опрыскивание растений лучше проводить по нижней стороне листа.