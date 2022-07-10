Джо Байден едет на Ближний Восток для противостояния России

Президент США Джо Байден отправляется в турне по странам Ближнего Востока, чтобы найти союзников для борьбы с Россией и Китаем.

Президент США Джо Байден рассказал в статье для The Washington Post, что основной целью его поездки в страны Ближнего Востока является не только налаживание связей с между Соединёнными Штатами, Израилем, Саудовской Аравией, Йеменом и Ираном, но и усиление конфронтации с Россией и Китаем.

Американский лидер особенно надеется, что действующий король Саудовской Аравии встанет на сторону США в конфликте между западным миром и Россией, дабы слезть с нефтегазовой российской иглы, а также поможет подавить экономическое развитие Китая.

Помимо этого Джо Байден подчеркнул, что он будет первым президентом Соединённых Штатов Америки, который отправляется на Ближний Восток после событий 11 сентября 2001 года, когда американские войска не участвуют в боевых действиях на территории ближневосточных стран.