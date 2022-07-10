Почему на стволе томатов появились пупырышки

Внизу ствола томатов иногда просыпаются корни. Это можно использовать при выращивании культуры в теплице, приспуская побеги вниз и получая дополнительные корни для питания куста.

По каким признакам на участке можно обнаружить медведку?

В вечернее время насекомые издают очень характерный звук, напоминающий сверчков.

При наличии медведки на участке начинает массово падать клубника, томаты или огурцы, потому что вредитель подгрызает корни растений. Не заметить присутствие медведки просто невозможно.

Как правильно формировать не штамбовые томаты?

Штамб представляет собой одиночный центральный стебель. У не штамбовых томатов формирование урожая идет не на одном центральном стебле, а на нескольких боковых побегов.

Следует дать побегу нарастить 2-4 пасынка, с которых потом и будет получен урожай.

Чем следует обработать томаты для защиты от минирующих мух?

От мухи минера, как и от других насекомых типа клеща или трипса, следует провести обработку препаратом "Фитоверм", "Актофит", "Актарофит" или "Битоксибациллин".