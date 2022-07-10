Что делать с махровыми цветками на томатах
Любое удаление на томате несет определенный риск возникновения вирусных заболеваний на поврежденном участке растения.
Цветки томатов становятся махровыми из-за высокой температуры воздуха, это не несет никакой угрозы для растений.
Единственное последствие махровости цветка - формирование в дальнейшем плода неровной формы.
Что за маленькие клубни находятся на корнях томатов?
Это колонии клубеньковые азотфиксирующих бактерий на корнях помидоров, которые помогают томатам расти и полноценно питаться. Бороться с ними точно не нужно.
Какие самые важные моменты в уходе за томатами, растущими в контейнерах на балконе?
При выращивании растений в контейнерах следует сделать акцент на хорошем питании томатов и защите грунта от перегрева.
Можно замульчировать грунт пятисантиметровым слоем биогумуса. Очень важно защитить почву в контейнере от перегрева в сильную жару, чтобы корни томатов не пострадали.
Черные контейнеры следует обернуть светлым материалом или покрасить белой краской. Обязательно нужно проводить опрыскивания растений по листу вытяжками из биогумуса и зольными настоями.
Допустимо ли поливать томаты водой из пруда, в которую добавлялись микроорганизмы для очищения воды?
У почвенных микроорганизмов не будет конкуренции с микрофлорой из воды.
Такие поливы, несомненно, приведут к повышению биологической активности грунта.
Опубликовано: Антон Райт
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