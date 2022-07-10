Что делать с махровыми цветками на томатах

Любое удаление на томате несет определенный риск возникновения вирусных заболеваний на поврежденном участке растения.

Цветки томатов становятся махровыми из-за высокой температуры воздуха, это не несет никакой угрозы для растений.

Единственное последствие махровости цветка - формирование в дальнейшем плода неровной формы.

Что за маленькие клубни находятся на корнях томатов?

Это колонии клубеньковые азотфиксирующих бактерий на корнях помидоров, которые помогают томатам расти и полноценно питаться. Бороться с ними точно не нужно.

Какие самые важные моменты в уходе за томатами, растущими в контейнерах на балконе?

При выращивании растений в контейнерах следует сделать акцент на хорошем питании томатов и защите грунта от перегрева.

Можно замульчировать грунт пятисантиметровым слоем биогумуса. Очень важно защитить почву в контейнере от перегрева в сильную жару, чтобы корни томатов не пострадали.

Черные контейнеры следует обернуть светлым материалом или покрасить белой краской. Обязательно нужно проводить опрыскивания растений по листу вытяжками из биогумуса и зольными настоями.

Допустимо ли поливать томаты водой из пруда, в которую добавлялись микроорганизмы для очищения воды?

У почвенных микроорганизмов не будет конкуренции с микрофлорой из воды.

Такие поливы, несомненно, приведут к повышению биологической активности грунта.