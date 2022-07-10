Стоит ли подвязывать высокорослые томаты, а затем опускать отплодоносившую часть на землю

Вообще это актуально для самых юных регионов. А при выращивании томатов в открытом грунте не следует заниматься опусканием побегов.

После сбора урожая с первой кисти следует убрать саму кисть и все листья на стебле, росшие до нее.

Свободную часть побега можно укладывать на почву и слегка окучивать для роста дополнительных корней.

Очень важно убирать листья постепенно - не больше двух штук за одну проходку.

Для вызревания кисти требуется минимум один лист на стебле до нее для осуществления фотосинтеза. Также листья уберегают плоды от получения солнечных ожогов.

Почему через две недели после высадки у рассады томатов побурели все листья, а побеги остановились в росте?

Растения испытывают стресс пересадки. Следует провести подкормку и обеспечить томатам равномерный полив.

Очень скоро побеги отойдут от стресса и тронутся в рост.

Можно ли проводить подкормку томатов вытяжкой из компоста на протяжении всего лета?

Данным удобрением невозможно нанести вред растениям, эффект от его применения исключительно положительный.

Его можно спокойно использовать вплоть до конца сезона, слегка снижая концентрацию.

Как приготовить и правильно подкармливать томаты бражкой?

Бражку для растений обычно изготавливают по такому рецепту: на 3 литра воды необходимо взять 2 ст. сахара,1 ч. л. кальциевой селитры, 1 ст. л. доломитовой муки или мела и 2 ст. л. прессованных или сухих дрожжей.

Сверху компоненты заливаются растительным маслом (3-4 ст. л.), и настаиваются в течение 12-24 часов. Полученный раствор доводится водой до 10 литров, после чего проводится дождевание посадок.