Гумат калия для повышения урожайности томатов
Для того чтобы плоды на кустах томата укрупнились, а почва, в которой растения выращивались, очистилась от минерального балласта, можно использовать в качестве удобрения (условно) гумат калия.
Минеральные удобрения, которые внесены под корень, усваиваются растениями только в количестве 30-40%. Некоторое количество удобрений вымывается в более глубокие слои почвы, что-то испаряется в атмосферу, например, аммонийная форма азота, а что-то под воздействием почвенных процессов, переходит в труднодоступные для растений формы. То питание, которое испарилось и то, что ушло в глубокие слои почвы, уже никак нельзя вернуть, а вот, что касается труднодоступных форм питательных веществ, их можно сделать доступными для растений, как раз с помощью гумата калия. В итоге увеличится процент эффективного использования удобрений.
В составе качественного гумата калия содержится большое количество гуминовых и фульвовых кислот, которые выступают в качестве природного хелатора.
То есть они активизируют работу почвенных микроорганизмов, а почвенные микроорганизмы, в свою очередь, перерабатывают накопленное труднодоступное питание, переводя его в легкодоступную форму, и растения сразу же его усваивают.
В этом же гумате калия порядка 5-12% легко усваемого калия, который будет способствовать оттоку органического вещества от листьев к плодам, т.е. плоды начнут укрупняться.
Вторая важная функция гумата калия в том, что он помогает очистить землю от накопленного из-за минеральных подкормок балласта, как результат повышается плодородие почвы, ее структура улучшается и т.д.
Концентрированный раствор гумата калия разводят из расчета 2-10 мл. на 10 литров воды. Еще лучше, если гумат калия будет в составе с микроэлементами, которые тоже окажут благотворное действие на растения.
Использовать гумат калия можно не только для полива или опрыскивания томатов, но и для любых овощных культур, которые выращиваются на участке.
Тем более что почва используется интенсивно, постоянно вносятся минералы, различные удобрения, поэтому нужно очищение и приведение труднодоступных форм питательных веществ в легкодоступные формы.
Опубликовано: Вера Краснова
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