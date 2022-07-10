Выращивание и уход за томатами в холодную погоду

Нормального лета в среднюю полосу так и не пришло. Днем жара, при этом ночи холодные, днем то дождь, то порывистые ветра, перепады дневных и ночных температур слишком большие.

Такая погода может спровоцировать возникновение разных опасных болезней.

В особенности, если рассада покупная, или семена не прошли предварительного обеззараживания перед посадкой. Здесь надо учитывать, что от начала цветения и до созревания плодов томатов проходит от 50 до 70 дней, в зависимости от погоды и ухода.

Сейчас еще есть время применить надежную защиту томатов не сильными химическими препаратами, со строгим соблюдением сроков ожидания. К сожалению, народные средства и биопрепараты в такую погоду часто подводят.

Из доступных и малоопасных средств против большинства болезней хорошо работают такие препараты: «Ордан» – срок ожидания 5 дней, выручает даже в самую суровую погоду; «Квадрис» – также срок ожидания 5 дней; «Профит Голд» – срок ожидания 14 дней; «Ревус» – 5 дней, хорошо помогает против фитофторы.

Так же не стоит забывать про насекомых вредителей. Они и многие болезни приносят и сами сильно вредят растениям.

Например, белокрылка. Очень хорошо отгоняют белокрылку и других насекомых препараты на основе имидаклоприда – это «Золотая искра», «Танрек», «Биотлин», «Конфидор» и другие. Срок ожидания у всех этих препаратов по томатам – 5 дней.

Специалисты говорят, имидаклоприд в плоды томатов не попадает, как, кстати, не попадает в плоды и препарат «Ордан».

При такой неблагоприятной погоде надо ускорить налив и созревание томатов.

Во-первых, крайне желательно пронормировать кисти томатов. На кисти томатов, как правило, образуются и мелкие цветочки и крупные.

Как только появляются кисти сразу видно, какие цветки будут крупными, а какие мелкими. Мелкие цветки крупнее не станут, но они отбирают у крупных питание, чем сильно тормозят их развитие и созревание.

Поэтому всю мелочь нужно обязательно удалить. Например, на сорте «Батяня» нужно оставлять максимум 3-4 крупных цветка. Они быстро завязываются и так же быстро наливаются. А 3-4 плода на "Батяне" это где-то 1кг плодов, как минимум. Кстати, крупные цветки хорошо завязываются даже в жаркую погоду.

Во-вторых, очень сильно отбирают питание у томатов пасынки, ненужные двойные верхушки, а так же махровые цветки.

Некоторые сорта дают очень много и пасынков и верхушек. Их нужно удалять.

Если пасынки и верхушки уже большие, нужно оставить на них по одному листу и обрезать. Всю обрезку надо делать утром, чтобы срезы до ночи успели подсохнуть. Ночью влажность в теплицах резко возрастает и может спровоцировать многие болезни.

Погода отняла у огородников месяц, если не больше. И чтобы получить урожай пораньше, лучше оставить на паре кустов 2-3 кисти и завершковать их, т.е. обрезать верхушку томата, но оставить над верхней кистью 2-3 листочка.

Оставленные кисти дадут урожай на 2-3 недели раньше, и хотя бы на салаты томатов будет достаточно.

Если в прошлом году были болезни, такие как кладоспориоз, фитофтора или вершинная гниль, необходимо провести профилактические обработки растений.

Очень жалко терять урожай на финише, поэтому уже сейчас необходимо помочь томатам, чтобы даже при холодных погодных условиях, они могли дать как можно больше крупных, сладких плодов без потерь из-за вредителей, болезней и стресса.