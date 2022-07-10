Формировка куста: когда надо формировать томаты, а когда в этом нет необходимости
Современные гибриды томатов имеют такое свойство: на определенной высоте от почвы они начинают раздваиваться. Это не пасынки, а особенность сорта.
Как-то удалять, вырезать один из двух побегов, нерентабельно потому что на обоих уже формируются кисти, и удаление приведет к потере урожайности.
Но тут надо быть внимательнее, потому что если на кусте в один стебель образуется по одному главному пасынку, то здесь образуется по два.
Пасынок располагается в развилке листьев, его вырезают, оставляя пенек, ведь он может снизить урожайность.
Пасынки нужно удалять, пока они еще маленькие, размером не более 5 см, иначе они будут забирать у растения все силы.
После пасынкования томатов, нужно их не кормить в течение трех дней. Просто места прищипывания должны подсохнуть и перестать быть воротами для инфекции.
Подкармливать томаты нужно раз в 10 дней.
Первые 2 подкормки должны быть органическими, а далее, когда плоды уже начинают наливаться, можно делать внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями или органико-минеральными препаратами.
Растения томатов, как и любых других овощных культур, являются живыми организмами. Они понимают о том, какую они могут сформировать плодовую нагрузку и в зависимости от своего потенциала и от условий выращивания формируют 1, 2, 3 и более стеблей.
Если к выращиванию томатов подойти ответственно, как минимум 2 раза подкормить их азотом в начале вегетационного периода, то они обязательно порадуют удвоением или утроением стеблей.
Когда стебель раздваивается или растраивается, его уже становится жалко удалять. Можно этого и не делать, главное, чтобы томату хватало питания. Что же можно предпринять с такими кустами томатов?
Если площадь и площадь питания позволяют растению дальше себя питать, хватает места для проветривания, то эти стебли можно оставить, и получить урожай дозировано, из той цветочной кисти, которая уже успела сформироваться на втором или третьем стебле.
Чтобы остановить рост второго и третьего стеблей, необходимо оставить сверху цветочной кисти 2-3 листа, а все, что находится выше, прищипнуть. Таким образом, удастся увеличить количество плодов на растении томата, и после того, как будет снята эта кисть, стебель можно будет удалить.
Если томаты растут достаточно плотно, сорта все в единичном количестве и не повторяются, и хочется собрать с каждого куста хороший урожай, то второй и третий стебель можно удалить.
Но обязательно необходимо помнить, что любые удаления пасынков, стеблей, прищипывание макушек лучше проводить в утренние часы, в солнечную погоду.
Это необходимо для того чтобы раны на растениях успевали подсохнуть и затянуться, и на них не попадали болезнетворные микроорганизмы.
Опубликовано: Антон Райт
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