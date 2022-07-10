Бобровая струя: как из этих выделений производят пищевой ароматизатор

Возможно, вы уже слышали слух о том, что некоторые искусственные ароматизаторы, такие как ваниль, малина и клубника, производятся из анальных выделений бобра. Итак, мы приступаем к выяснению того, что правда, а что нет.

Задняя часть бобра, хотите верьте, хотите нет, приятно пахнет. Технически называемое кастореум, это вещество, описываемое как "коричневая слизь", которое поступает из касторовой железы бобра, расположенной в нескольких шагах от его анальной железы, прямо под его большим хвостом.

Кастореум обладает таким приятным ароматом, что мы используем его для ароматизации мороженого, жевательной резинки, пудинга и пирожных - в общем, всего, что можно заменить ванилью, малиной или клубникой, - по крайней мере, уже 80 лет.

Что такое кастореум

Бобры используют кастореум, который поступает из их касторовой железы (не из анальной железы, хотя железы действительно расположены слишком близко для нашего комфорта под хвостом), чтобы общаться друг с другом: отмечать территорию, отпугивать хищников, создавать колонии и т.д.

При выделении кастореум "вязкий, соломенно-коричневого цвета, нерастворимый в воде или этаноле и имеет тяжелый, резкий запах".

Безопасно ли это

Поскольку мы, люди, используем кастореум так долго, имя предприимчивого человека, который впервые сунул свой нос в бобровую задницу (или в бобровую липкую пахучую насыпь на лесной подстилке), было потеряно во времени.

Но мы знаем, что римляне жгли кастореум в лампах, потому что считали, что его пары вызывают аборты, и охотники использовали его для приманки животных по крайней мере с 1850-х годов.

И он используется в качестве ароматизирующего ингредиента в пищевых продуктах по меньшей мере 80 лет в качестве замены ванили и в некоторых фруктовых ароматизаторах, таких как клубника и малина. Есть даже ликер из кастореума, который любят шведы, и который вы можете приготовить здесь сами.