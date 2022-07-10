Эффективная борьба с совкой на томатах

Сама совка уже почти месяц присутствует на огородах, если этот вредитель и прежде повреждал томатные посадки.

Совка дает 2 поколения, и первое вылетает в конце мая. Но оно не вредит томатам, потому что в этот период достаточное количество сорняков, на которых вредители и откладывают свои яйца.

Именно на сорных растениях гусеницы первого поколения развиваются, благополучно уходят в грунт, там образуются куколки, и второе поколение бабочек вылетает в конце июня и начале июля.

Вот второе поколение как раз и начнет откладывать яйца непосредственно на томатах.

Совка, когда вылетает из земли, еще пару дней питается, пока не станет половозрелой, после чего происходит спаривание, и бабочка начинает откладывать свое потомство на нижнюю сторону листьев томатов. Яйца развиваются от 5 до 14 дней, в зависимости от вида совки.

Пока помидоры еще только цветут, еще до налива плодов есть время, а до сбора урожая не меньше месяца, можно обработать посадки томатов системными химическими препаратами.

Ими можно, как обработать томаты по листу, так и пролить их под корень. И потом в течение месяца средства будут работать. Совка вылетит, начнет свое вредительство, и тут же погибнет.

Можно использовать до вылета совки из земли следующие системные инсектициды: «Конфидор» (по листу или под корень, защищает на 28 дней, срок ожидания 5 дней); «Актара» (по листу и под корень, защищает на 20-24 дня, срок ожидания 2-3 недели); «Волиам Флекси» (действие, как и у «Актары»).

Через 2-3 недели после обработки, препараты закончат свое действие, а к тому времени помидоры начнут спеть. Но все равно нужно будет продолжать борьбу с совкой, потому что бабочки могут прилететь с соседних огородов, и даже с расстояний в 2-3 км. Но теперь нужно применять биологические препараты. Они работают тоже хорошо, но срок ожидания и срок защитного действия у них меньше. Зато они безопасны для человека, абсолютно не накапливаются в плодах и в то же время прекрасно защищают растения от вредителей.

Можно использовать следующие биологические препараты: «Фитоверм», «Битоксибациллин» (срок защиты 5 дней), «Лепидоцид», «Проклэйм» (имеет срок защиты 15 дней, срок ожидания 5 дней, и он намного сильнее действует, чем 3 предыдущих). Обрабатывать биологическими препаратами можно, как до, так и уже во время сбора урожая.

Кроме того, есть и другие мероприятия, которые стоит проводить для борьбы с совкой. Это, конечно же, агротехнические меры. Нужно убирать весь мусор на участке, хорошо перекапывать землю ближе к морозам, чтобы выкинуть всех куколок. Кроме того, можно использовать препарат «Меласса».

Он нужен для того, чтобы отлавливать только вылетевших бабочек, еще до стадии кладки яиц.

Разводится средство из расчета 1 ст. л. на 5 л воды, и по участку расставляются емкости с этим сладким нектаром в междурядьях томатов, на который летят совки. Емкости ставятся на ночь, утром убираются, чтобы раствор не испарялся.