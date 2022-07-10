Необычный способ спасение урожая томатов в жару
Высокая температура воздуха в теплице способна погубить урожай. Конечно, он все равно будет, но разве хочется употреблять в пищу кривые, не доросшие томаты вместо ровных, больших и кругленьких.
Одна из проблем, которая возникает из-за жары в теплице, это скручивание листочков у томатов. Это происходит из-за того, что растения, чтобы себя охладить, теряют много сил для испарения влаги, которой у них ограниченное количество.
Один из интересных способов для спасения томатов от жары – это использование жидкого стекла. На 10 л воды понадобится 2 ст. л. средства. Полученным раствором рано утром или уже после захода солнца необходимо обильно опрыскать растения. Так же можно опрыскать листья баклажанов и перцев, это значительно улучшит их состояние.
Этот раствор не только защищает от жары, но и еще от некоторых болезней, в том числе, от мучнистой росы на огурцах, фитофтороза и т.д.
Механизм действия прост. Когда жидкое стекло в соединение с водой попадает на поверхность листьев, происходит химическая реакция с углекислым газом.
При этом образуется раствор кальцинированной соды, которая защищает от некоторых болезней. А, если это калиевое жидкое стекло, тогда минимизируется попадание натрия на растения.
И еще образуются очень мелкие кристаллики оксида кремния, которые обладают очень большой отражающей силой, и способны отразить избыток инфракрасного излучения, тем самым спасая растения от переизбытка тепла в теплице.
Этот метод необходимо применять по каждому новому нарастающему ярусу полностью сформировавшихся листьев томата. Жидкое стекло не токсично, не всасывается растениями, а просто покрывает томаты, да и другие культуры, на которых используется, тоненьким слоем кристалликов. И растения чувствуют себя гораздо лучше.
Опубликовано: Вера Краснова
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