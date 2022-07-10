Подкормка для растений, которые отказываются формировать завязи и останавливаются в росте

Нередко бывает так, что кажется, вроде для томатов, перцев, огурцов, баклажанов сделано все возможное: хорошая подкормка, притенение, обработка, поливы.

Завязи у огурцов не развиваются, плоды у томатов наливаться не хотят, и нормально не завязываются.

Уже и бором проведена обработка, и созданы вроде все условия для благополучного роста, но растения просто отказываются нормально развиваться.

А все дело может быть в том, что в яркие солнечные дни растениям не хватает особого питания, которое огородники могут предоставить с помощью очень простого метода.

Просто необходимо напоить растения бражкой!

Готовят бражку из очень простых компонентов: сахара, дрожжей и нескольких дополнительных ингредиентов.

В трехлитровую банку необходимо влить 2,5 л воды, добавить 2 стакана обыкновенного сахарного песка (можно заменить любым вареньем), 1 ч. л. кальциевой селитры и 1 ст. л. мела (доломитовой муки).

Когда все компоненты полностью растворяться, нужно всыпать 2 ст. л. сухих дрожжей (либо такое же количество прессованных дрожжей).

В полученный раствор можно влить 2 ст. л. растительного масла, но это необязательно. Масло помогает ограничить доступ кислорода к бражке.

На банку необходимо натянуть резиновую перчатку, и убрать раствор бродить в теплое место на 12 часов, чтобы хорошо прошло спиртовой брожение.

Растительное масло помогает «запечатать» компоненты, чтоб был минимальный доступа кислорода.

Вместо сахара можно использовать любое варенье, а вместо доломитовой муки или мела – золу, только брать золы нужно в 6-7 раз больше. Если нет кальциевой селитры, можно добавить любую другую селитру, например, калиевую.

В процессе брожения нужно следить за наполняемостью углекислым газом.

Лучше всего держать банку в теплице, приоткрывая перчатку, и углекислый газ в дальнейшем будет дополнительным питанием для растений. Полностью брожение закончится через сутки, а значит, бражка будет готова для подкормки растений. Это рецепт, в котором часть дрожжей останется живыми.

Полученный раствор необходимо довести до 10 л, и провести опрыскивание или легкое дождевание растений с макушки до нижних листьев. Этиловый спирт, который образовался в результате брожения, и углекислый газ, станут прекрасной подкормкой для растений. Завязи и плоды начнут набирать вес, рост растений возобновится, они заметно преобразятся, станут ярче, будут сильными и здоровыми.

Такую подкормку хорошо повторять раз в 10-12 дней, с утра. Подойдет она абсолютно для всех растений закрытого и открытого грунта. Эту бражку любят помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, цветы, да и вообще все растения.

Плюсом к подкормке ражка может быть прекрасной приманкой для вредителей. Для того чтобы заманить вредителей, бражку необходимо налить в небольшие миски и расставить среди растений. Слизни, тля, муравьи и прочие гости огорода очень ее любят. Они придут полакомиться, и погибнут.