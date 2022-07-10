Жужелица: Большой черный хищный жук уничтожает на своем пути всех вредителей

Одним из его любимых лакомств являются улитки и слизни. Своими мощными челюстями он разрывает плоть жертвы, не оставляя вредителю ни единого шанса.

Жужелица обязательно должна жить в саду, с ней не нужно бороться.

Она выбирает самые укромные места. Жука можно встретить в мышиных норах, под ворохом листьев и под камнями. В стерильных садах с идеально ровным газоном, где регулярно применяется химия, полезные насекомые жить не будут.

Если садовод пожелает соседствовать с жужелицей, то он должен сохранить в своем саду нетронутые участки.

Для нее желательно оставить кусочек не скошенной травы, соорудить небольшую горку из камней или листьев. Вскоре там обязательно поселяться жуки, которые тут же примутся за дело.

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Клоп щитник-периллюс

Иностранный гость который потихоньку приживается в южных регионах. Имаго и личинки периллюсов высасывают соки из яиц и личинок колорадского жука. Не брезгует и взрослыми особями.

Наездники

Наездники паразитируют на других насекомых. Проявляется это в том, что они откладывают свои яйца в тела гусениц и яйца других насекомых.

Жук пожарник

Жук с черной спинкой и оранжевым брюшком очень полезен для сада.

Его личинки уничтожают тлю, небольших гусениц и других мелких вредителей. Полезное насекомое предпочитает селиться под кустами и деревьями в опавшей листве, где почва не перекапывается.

Божья коровка

Божья коровка (и прочие коровки) насчитывает огромное количество видов. В большинстве своем они являются энтомофагами, т.е. насекомоядными, и лишь немногие виды питаются растениями.

Божьи коровки и их личинки известны своей высокой активностью, прожорливостью и агрессивностью к очень опасному вредителю - тле. И личинки, и взрослые божие коровки поедают тлю в огромных количествах: от 70 до 400 штук в день.

Кроме тли они поедают и других мелких вредителей, например, паутинных клещей, червецов.

Журчалка

Небольших мух часто путают с пчелами или осами, хотя между ними кроме яркой окраски нет ничего общего. Мухи предпочитают цветы желтого цвета, поэтому их хорошо высаживать в цветниках для привлечения полезных насекомых.

Личинки журчалки очень полезны, они уничтожают тлю. За свой коротких цикл развития одна журчалка способна съесть до 500 особей тли.