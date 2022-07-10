Южная Африка: 14 человек погибли в результате стрельбы в баре Соуэто

Поздно вечером в субботу в результате нападения со стрельбой на бар в южноафриканском городке Соуэто, к западу от Йоханнесбурга, погибли 14 человек и еще трое получили тяжелые ранения.

В полицейских отчетах указывается, что группа мужчин прибыла на микроавтобусе и начала стрелять по бару, что побудило находившихся внутри людей попытаться бежать. Погибло 14 человек.

Комиссар полиции провинции Гаутенг генерал-лейтенант. Элиас Мавел сообщил информационному агентству AP, что полиция считает, что это была группа, которая напала на помещение, судя по количеству патронов, найденных на месте происшествия.

“Вы можете видеть, что было использовано крупнокалиберное огнестрельное оружие, и оно стреляло беспорядочно. Вы можете видеть, что каждый из этих людей изо всех сил пытался выбраться из таверны”, - сказал Мавела AP.

В полицейских отчетах указывается, что группа мужчин прибыла на микроавтобусе и начала стрелять по бару, что побудило находившихся внутри людей попытаться бежать.

Он добавил, что мотив нападения остался неизвестным. Раненые были доставлены в больницу Криса Хани Барагваната.

Преступления с применением огнестрельного оружия являются обычным явлением по международным стандартам в Южной Африке, причем в стране ежегодно гибнет столько же людей, сколько и в США. Более того, в случае Южной Африки гораздо большая доля этих смертей приходится на убийства, а гораздо меньшая доля - на самоубийства, чем в США.

Общий уровень убийств в стране также является одним из самых высоких в мире и составляет 33 человека на 100 000 жителей по данным на 2020 год, хотя в этом столетии он существенно снизился.

Субботняя стрельба произошла вскоре после загадочной смерти 21 молодого человека в городском баре в прибрежном южноафриканском городе Ист-Лондон. Причины их смерти, вызвавшей много скорби и шума, остаются неизвестными, но следователи исключают как стрельбу, так и давку.