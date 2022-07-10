Два самых важных элементов питания для подкормки перцев, томатов, огурцов

Во время цветения и завязывания плодов эти подкормки являются крайне необходимыми для томатов, огурцов, перцев и прочих растений. Но их ни в коем случае нельзя совмещать, иначе можно нанести ощутимый вред растениям.

Элемент первый - магний

Баклажаны, перцы, огурцы и томаты уже активно цветут, и даже начинают завязываться. И в это время можно дать им хорошую подкормку, которая поможет в процессе завязывания и наливания плодов. Кроме того, не будет опадания завязей, хлороза, мраморности листвы, как следствие, не будет потери урожая. Подкормка совершенно простая и доступна всем. Более того, есть 3 варианта такой подкормки на выбор. Но самое главное – это сделать все правильно.

Речь идет о таком важном элементе питания, как магний. Его роль весьма многообразна. Магний, наряду с азотом, калием, кальцием, фосфором и серой является одним из ведущих элементов для растений. Если на листиках томатов обнаружена мраморность, то это уже говорит о потери 15-20% урожая. Поэтому лучше не допускать нехватку магния, которая к ней приводит.

Чаще всего магний берется из такой соли, как сульфат магния, который можно приобрести в садовых магазинах (1 ст. л. на 10 л воды).

Но важно помнить, что магний вступает в конкурентную борьбу с калием и кальцием. Поэтому при внесении кальциевых или калиев подкормках одновременно с магнием, поглощение последнего растениями сильно задерживается. Поэтому не стоит без острой необходимости кормить растения калием и кальцием.

Самый простой способ не вступать магнию в конкуренцию с калием и кальцием – это сделать внекорневую подкормку. Кроме того, в эту подкормку нужно добавить любой биопрепарат, чтобы усвоение необходимых веществ было лучше. Делать опрыскивание рекомендовано 1 раз в 10 дней.

Если же все-таки планируется провести подкормку под корень, тогда в раствор нужно добавить 1 ч. л. лимонной кислоты. Наряду с кальцием, магний так же блокирует наличие фосфора в почве и всасывание фосфатов, лимонная кислота не позволит этого сделать. Повторять такую подкормку нужно раз в 2 недели.

Из органических подкормок магний легче всего найти в зеленом удобрении. Раствор разбавляется водой 1 к 10, и используется для пролива 1 раз в неделю, по 1 литру на каждое растение.

Элемент 2 - бор

Во время цветения и плодообразования важно поддержать растения. При внесении правильных препаратов, урожай можно получить больше и лучше.

В этот период растениям необходимы борсодержащие удобрения. Бор – это тот элемент, который сравнительно недавно был найден в растениях. Содержание его незначительное, порядка 1 мг на 1 кг вегетативной массы. Больше всего бора было обнаружено в цветках, в рыльцах и столбиках. Бор увеличивает скорость прорастания пыльцы, пыльцевых трубок, способствует образованию большего количества цветков, плодов, а так же их хорошему дружному вызреванию. Растения, которые не испытывают дефицита бора во время плодообразования, сформируют урожай высокого вкусового качества.

В качестве более распространенных препаратов с содержанием бора можно выделить «Маг-бор», содержание вещества в котором 1,3-1,4%, и «Борогум-М» с таким же содержанием бора.

При использовании «Маг-бора», понадобится 10-15 грамм порошка на 10 л воды, с последующей обработкой по листу при использовании «Борогум-М», который помимо бора содержит ряд других полезных элементов, достаточно 3 ч. л. жидкости на 1 литр воды с последующим опрыскиванием растений.

Так же стоит упомянуть о таком веществе, как борная кислота, содержание бора в которой порядка 17%. Средняя концентрация – 5 грамм вещества на 10 л воды.

Когда растения только высажены в открытый грунт, они еще не испытывают дефицит бора. По мере роста и развития культур, и по мере формирования третьей и четвертой цветочных кистей уже следует вносить борсодержащие препараты на растения.

У бора, как элемента питания растений, есть одна особенность, он не транспортируется по тканям. То есть в том месте, где проведено опрыскивание и впитывание бора, там и будет его действия, на не опрысканных частях растений бор работать не будет. Соответственно, по мере того, как растения будут формировать 3 и 4, 5 и 6 и т.д. цветочные кисти, необходимо проводить опрыскивание борсодержащими препаратами по листу.

Особенно обратить внимание на бор нужно тем овощеводам, которые весной раскисляли почву, поскольку более щелочная реакция закрепляет бор в почве, препятствует его поступлению в растения, и они начинают испытывать дефицит бора.

Что самое важное, когда растениям не хватает бора, они перестают усваивать кальций, а отсутствие кальция в растениях может привести к образованию вершинной гнили. Поэтому обработка бором по листу так же является своеобразной профилактикой возникновения этого заболевания.

Обработка борсодержащими препаратами растений по листу должна проводиться, как минимум, 2-3 раза за сезон.