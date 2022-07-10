Для подкормки томатов и огурцов эти популярные удобрения не эффективны
Всем известно, что растения необходимо кормить бором. И сейчас очень много всевозможных коммерческих препаратов, которые можно приобрести в любом садовом магазине. Но производители не сидят на месте, и стараются поднять свои продажи.
Огородники доверяют специалистам, и заявленным рекомендациям, и буквально сметают все с прилавков. Но мало кто задумывается о том, что некоторые удобрения совершенно несовместимы друг с другом.
Например, существуют препараты, где содержатся полезные для растений гуматы и бор. Но стоит иметь в виду, что избыток гуматов намного хуже, чем его недостаток.
Растения вообще способны спокойно расти и развивать без них. Единственный плюс таких препаратов, как, например, «Борогум -М» в том, что гуматы в его составе будут удерживать бор в почве дольше, и он не будет вымываться.
Но получат свой бор растения значительно позже.
Так же есть препараты, которые одновременно содержат в составе бор и магний, который тоже так необходим растениям, например, «Маг-Бор». Но, важно понимать, что смешивая препараты магния и бора, часть магния и бора образуют нерастворимые соли.
Поскольку магния больше в препарате во много раз, то растворимым и доступным остается фактически один магний. Но ведь и нерастворимые соли потом все равно смываются в почву и там, в конце концов, микробиота их когда-то сделает доступными. Правда для этого понадобится длительное время.
Поэтому намного лучше использовать отдельно сульфат магния и отдельно борную кислоту. К тому же так выходит значительно дешевле.
Опубликовано: Анна Драйв
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