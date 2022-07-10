Как получить много крупных спелых ягод малины: важная информация от дачников

В период формирования и налива ягод представители флоры как никогда нуждаются в воде. Важно поддерживать оптимальную влажность почвы в зоне залегания корней малины (на глубине 25-30 см).

Достаточное количество влаги при соблюдении агротехники позволяет садоводу добиться максимальных показателей урожайности.

Чтобы пропитать землю на нужную глубину, надо правильно подойти к процессу полива. Если стоит жаркая и сухая погода, то на 1 кв.м. нужно выливать не менее 10 л, а порой и 20 л воды. Поливать растения нужно в несколько заходов, чтобы влага не разлилась по поверхности, а равномерно пропитала почву.

Специалисты советуют поливать малину 1 раз в неделю. Если делать это чаще и меньшими дозами, то вода будет просачиваться на глубину не более 10 см. Из-за быстрого пересыхания почвы даже при регулярных поливах кустарник будет испытывать дефицит влаги.

Чтобы влага дольше удерживалась в грунте и ее хватало от одного до другого полива, прикорневую зону нужно обязательно замульчировать.

Для этого используют материалы, которые легко пропускают воду и быстро высыхают. Под мульчей земля будет оставаться влажной. При отказе от мульчирования садоводу придется рыхлить почву после каждого полива.

Перед тем как раскладывать мульчу, почву под кустарником следует хорошо прорыхлить. Работать тяпкой нужно очень осторожно, стараясь не повредить корни. У малины поверхностная корневая система. Небольшие корешки можно обнаружить уже на глубине 5-10 см.