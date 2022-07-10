Spigel: МИД Германии заявил о невозможности помочь Украине
Газета Der Spigel утверждает, что западные страны отказываются предоставлять гарантии безопасности для Украины.
10 июля немецкое периодическое издание Der Spigel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала неспособность Запада и Берлина в честности гарантировать безопасность Украины, поскольку это требует военного вмешательства НАТО в украинский конфликт.
По словам Бербок, даже обеспечение гуманитарных гарантий безопасности для Украины подразумевает использование военных средств Западом, чего политики Североатлантического альянса не хотят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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