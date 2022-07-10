Обязательная очистка нижнего яруса малины

Далеко не все садоводы уделяют внимание кустам в летний период. Обычно малину прореживают ранней весной и забывают о ней до осени.

Это мероприятие важно проводить и во время плодоношения. Удалив лишние побеги и листья у основания куста на высоту 30 см, садовод обеспечит хорошее проветривание в нижней части малинника.

Прореженные кусты реже поражаются болезнями и вредителями. Этот прием позволяет во многом повысить качество и количество урожая.

Плодоносящие побеги получают больше питания, т.к. растению нет необходимости питать бесполезные листья внизу.

Во время плодоношения все обработки от болезней и вредителей под запретом. Именно поэтому так важно сохранить куст здоровым на весь период вегетации. Необходимо регулярно осматривать малину. Все поврежденные болезнями или насекомыми листья необходимо тут же удалять.

Летом хорошо обработать малину иммуностимулирующими препаратами (Эпин, Циркон, Иммуноцитофит и др.). Улучшить питание кустарника можно при помощи внекорневых подкормок гуминовыми удобрениями, например, гуматом калия.