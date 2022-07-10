Подкормки, которые сделают малину очень сладкой и невероятно крупной
Особенно важны подкормки в момент подготовки растения к цветению. Только правильно накормленные кусты смогут дать большой урожай.
Еще до момента цветения садоводу важно вовремя подкормить малину калием и фосфором с использованием любых видов удобрений.
Из неорганических подкормок лучше всего подойдет калимагнезия (20 г на 1 кв.м.) и суперфосфат (30 г на 1 кв.м.). Их вносят в сухом виде с луночным заделыванием, или готовят водные растворы.
Подкормки вносят только в хорошо увлажнённый грунт.
Если почва под кустарником сухая, ее необходимо хорошо пролить водой иначе удобрения могут стать причиной подгорания корней.
Для подкормки малины подойдут и комплексные удобрения, к примеру, нитроаммофоска. В такой подкормке основные макроэлементы содержатся в равных долях. Удобрения на основе неорганических соединений вносят из расчета 40-50 г на 1 кв.м.
Некоторые садоводы не хотят применять минеральные удобрения в своем саду, поэтому отдают предпочтение натуральным удобрениям. Хорошо подкормить малину сухой древесной золой (1-2 стакана на 1 кв.м.). Чтобы питательные элементы быстрее достигли зоны роста корней, готовят зольные растворы (1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса на 10 л воды). На одно растение должно расходоваться около 5 л питательного раствора.
При уходе за малиной не стоит забывать о мульчировании. Летом в сезон косьбы нет недостатка в органике.
Всю скошенную и слегка подвявшую траву хорошо использовать в виде мульчи.
Этот материал станет дополнительным источником питания для малины, защитит посадки от сорняков и улучшит почвенную микрофлору. При использовании мульчи в малиннике будет дольше сохраняться влага, что позволит кустам лучше развиваться, давая больше ягод.
Как подкармливать ремонтантную малину:
Когда обычная малина вовсю готовиться к цветению, ремонтантные сорта лишь начинают свой рост. Первую подкормку ремонтантной малины проводят ранней весной, когда из-под земли появляется первая поросль. В этот период растение подкармливают азотным удобрением (40 г на 1 кв.м.).
Вторую подкормку проводят в тот момент, когда кусты вырастают на полуметровую высоту.
Для активного роста ремонтантной малине требуется много азота. За сезон кусты подкармливают не менее 2-3 раз. Специалисты рекомендуют чередовать подкормки, поочередно внося минеральные и органические удобрения (мочевина/настой куриного помета/мочевина).
После подкормки малина начнет активно наращивать вегетативную массу. Когда растение окрепнет, садоводу следует провести мульчирование. Для этого хорошо подойдет солома, сено или компост. Основной урожай с ремонтантных сортов собирают осенью.
Опубликовано: Антон Райт
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