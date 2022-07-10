Как избавиться от вредителей малины и земляники
Самые опасные вредители для земляники и для малины – это малинный жук и долгоносик. Эти насекомые способны вообще полностью лишить всего урожая ягоды.
Бороться с ними можно с помощью различных народных методов, например, перекапывать землю, встряхивать кустики, сажать в междурядья чеснок.
Можно использовать и химические препараты, например, фосфорорганические инсектициды, но они довольно токсичны для людей. Поэтому нужно искать менее вредные способы защиты малины и земляники от вредителей.
На участках все чаще выращивают ремонтантную малину, которая дает поздний урожай и практически не поражается вредителями. Но многие выращивают традиционную малину с ранним урожаем, которую очень любят насекомые.
Чтобы избавиться от вредителей, необходимо приготовить для малины ванильный десерт. Этот метод очень эффективен, уже давно применяется садоводами и огородниками, и используется так же для защиты земляники.
Нужно взять 5-6 грамм обыкновенного кристаллического ванилина, поместить в половину стакана водки и хорошо размешать.
После этого полученный раствор нужно влить в 10 литров воды, хорошенько перемешать, добавить 100 грамм хозяйственного или зеленого мыла для хорошего прилипания, и обработать кусты малины и земляники во время цветения и после него.
Опубликовано: Иван Перов
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