Протесты в Шри-Ланке утихли: что будет дальше

На улицах Шри-Ланки царит спокойствие, спустя день после того, как протестующие взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра, вынудив обоих лидеров объявить о своей отставке в связи с обострением экономического кризиса в стране.

На улицах Шри-Ланки царит спокойствие, спустя день после того, как протестующие взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра, вынудив обоих лидеров объявить о своей отставке в связи с обострением экономического кризиса в стране.

Ожидается, что президент Готабайя Раджапакса уйдет в отставку в среду, что ознаменует драматический конец власти могущественного клана над политикой Шри-Ланки на протяжении более двух десятилетий.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе, занявший этот пост всего два месяца назад, также предложил уйти в отставку, чтобы позволить прийти к власти всепартийному временному правительству.

73-летний Раджапакса призвал народ допустить мирную передачу власти, которую он планирует контролировать до ухода с поста.

На воскресенье запланирована встреча лидеров политических партий, на которой оппозиционные политики заявляют, что у них есть парламентское большинство для формирования временного правительства.

“Нам нужны перемены. Это не тот способ, которым мы заслуживаем жить. Лидеры несут ответственность за то, что случилось с этой страной”, - заявил "Аль-Джазире" демонстрант К. Чандра.

Ожидается, что после отставки президента и премьер-министра спикер парламента Махинда Япа Абейвардена займет пост исполняющего обязанности президента в соответствии с конституцией Шри-Ланки.

Тем временем полиция заявила, что арестовала более 3000 человек в связи с протестами в субботу.

В течение нескольких месяцев требования народа, разгневанного худшим экономическим кризисом в стране за последние 70 лет, были громкими и ясными. Лозунг “Гота, иди домой” был последовательным призывом, относящимся к осажденному президенту.

Протестующие в субботу собрались в прибрежном районе Галле-Фейс столицы Коломбо, где тысячи людей уже несколько месяцев разбивали палатки, призывая президента уйти в отставку за то, что он справился с экономическим кризисом.