Юмористке Татьяне Лазаревой в Европе заблокировали счет в банке
Бывшая КВН-щица обосновалась в Испании, но не скрывает того, что ей там не всегда рады.
Татьяна Лазарева, которая перебралась в Испанию, периодически делится своими впечатлениями и мнениями.
Юмористка дает оценку происходящему в России и за ее пределами в своих соцсетях, общается с зарубежными масс-медиа. Как отмечает Экспресс газета, ее высказывания полны негатива к руководству РФ и проводимой им политики.
Однако при этом бывшая КВН-щица признает, что и на Западе ей не очень уж и рады. И что русофобия там присутствует.
А недавно телеведущей и самой пришлось столкнуться с ее проявлениями. В частности, Лазарева рассказала, что многим выехавшим из России трудно легализоваться на Западе, потому что им не открывают счета в банках, причиной называя русский паспорт.
"Даже мне заблокировали счет, пришлось прийти и сказать: «Але, у меня счет в вашем банке 15 лет! Какие претензии?! И мне его разблокировали", - цитирует издание откровения Татьяны.
Она также подчеркнула. что в современном европейском мире жить без счета в банке невозможно. Не исключено, что звезда раздумывает над возвращением в Россию. Во всяком случае, она отметила, что "далека от того, чтобы сжигать российский паспорт".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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