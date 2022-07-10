Дональд Трамп назвал своё поражение на выборах причиной конфликта в Украине

Дональд Трамп считает, что в случае его переизбрания на выборах президента США конфликта на Украине бы не произошло.

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что в случае, если бы Джо Байден проиграл на выборах в 2020 году, военные действия на территории Украины не начались бы. По мнению Трампа, будучи на посту президента США, он мог бы договориться с Владимиром Путиным о гарантиях безопасности для Украины.

Также Дональд Трамп утверждает, что нынешний президент США Байден слаб и некомпетентен, а его политика по Украине может привести к мировой войне.