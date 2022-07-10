От отдыха в лесу белорусам на время придется отказаться

В отдельных регионах Беларуси в связи с повышенным риском возникновения пожаров введены запреты и ограничения на посещения лесов. Нарушителям грозит штраф.

Временные ограничения и запреты введены в 14 районах Гомельской области. В 7 районах Брестской области и в 3 регионах Гродненской установлены ограничительные меры.

По информации на 9 июля строгие запреты введены в Светлогорском, Петриковском, Мозырском, Калинковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском, Речицком, Лоевском, Гомельском районах. Временные ограничения действуют в лесах Октябрьского, Житковичского, Лельчицкого районов.

На официальном сайте Министерства лесного хозяйства можно изучить интерактивную карту запретов и ограничений на посещение белорусского лесного фонда.

За нарушение запрета или ограничения можно получить штраф до 25 базовых величин. Такие меры введены из-за повышенной пожароопасной ситуации, возникшей во многих регионах из-за сильной жары.

Под ограничительными мерами надо понимать следующее:

нельзя заезжать на территорию леса на любом транспортном средстве;

запрещено разводить костры в хвойных лесах, на участках с молодыми или поврежденными лесными насаждениями, в торфяниках, местах рубок (в которых не убраны порубочные отходы и заготовленные древесные материалы), на территориях с сухой травой;

недопустимо оставлять оставлять без присмотра емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

Обычная прогулка по лесу в регионах с введенными ограничениями, а также сбор ягод и грибов не запрещаются.

В районах, где введен строгий запрет на посещение лесного массива, можно получить штраф уже за вход и нахождение на территории зеленой зоны.