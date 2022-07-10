От отдыха в лесу белорусам на время придется отказаться
В отдельных регионах Беларуси в связи с повышенным риском возникновения пожаров введены запреты и ограничения на посещения лесов. Нарушителям грозит штраф.
Временные ограничения и запреты введены в 14 районах Гомельской области. В 7 районах Брестской области и в 3 регионах Гродненской установлены ограничительные меры.
По информации на 9 июля строгие запреты введены в Светлогорском, Петриковском, Мозырском, Калинковичском, Ельском, Наровлянском, Хойникском, Брагинском, Речицком, Лоевском, Гомельском районах. Временные ограничения действуют в лесах Октябрьского, Житковичского, Лельчицкого районов.
На официальном сайте Министерства лесного хозяйства можно изучить интерактивную карту запретов и ограничений на посещение белорусского лесного фонда.
За нарушение запрета или ограничения можно получить штраф до 25 базовых величин. Такие меры введены из-за повышенной пожароопасной ситуации, возникшей во многих регионах из-за сильной жары.
Под ограничительными мерами надо понимать следующее:
нельзя заезжать на территорию леса на любом транспортном средстве;
запрещено разводить костры в хвойных лесах, на участках с молодыми или поврежденными лесными насаждениями, в торфяниках, местах рубок (в которых не убраны порубочные отходы и заготовленные древесные материалы), на территориях с сухой травой;
недопустимо оставлять оставлять без присмотра емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
Обычная прогулка по лесу в регионах с введенными ограничениями, а также сбор ягод и грибов не запрещаются.
В районах, где введен строгий запрет на посещение лесного массива, можно получить штраф уже за вход и нахождение на территории зеленой зоны.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Захарова: Псаки вовремя покинула тонущий корабль под названием «Белый дом»
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Жителям Нормандии (Франция) и туристам в настоящее время нужно остерегаться встреч с оленями
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров