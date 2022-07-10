Пассажиры необычного автобуса могут не только прокатиться, но и утолить голод

Оказавшись в Чэнду (провинция Сычуань, Китай), любители необычных впечатлений могут воспользоваться новым автобусом.

Этот вид транспорта отличается тем, что в нём можно утолить голод — и речь идёт вовсе не о перекусах на скорую руку.

Пассажиры садятся в первый автобус в стране, в котором можно попробовать классическое китайское блюдо «hot pot».

В салоне имеется 8 столиков, за которыми могут одновременно разместиться до 20 человек. Конечно, находится немало желающих одновременно и прокатиться, и угоститься — особенно среди молодёжи.

 

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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