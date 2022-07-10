Пятьдесят влюблённых пар поженились во время массовой свадебной церемонии
Свадебная церемония, прошедшая в Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс, Бразилия), получилась и торжественной, и массовой.
Действительно, не каждый день можно увидеть, как сразу пятьдесят влюблённых пар решают соединить себя узами брака.
Некрасивым такое зрелище не назовёшь.
Впрочем, невесты и женихи идут на такой необычный шаг вовсе не из-за массовости или зрелищности.
Это уже пятая совместная свадьба, которая проводится в городе, и инициатива придумана властями для того, чтобы поддержать малообеспеченные пары или людей, желающих сэкономить.
Те, кто не в состоянии позволить себе частную свадьбу, получили возможность осуществить свою мечту.
Опубликовано: Анна Драйв
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