Сыроварню в Австралии оштрафовали за неприятный запах

Сотрудники Управления по охране окружающей среды, приехавшие на сыроварню «Yarra Valley Dairy» (Виктория, Австралия), испытали сильный дискомфорт.

Ранее сыроварня уже привлекала к себе внимание из-за того неприятного запаха, который она распространяла по округе.

Было вынесено предупреждение, но недавно чиновники убедились, что никакие системы очистки воздуха и сточных вод на фабрике установлены не были.

Находиться с подветренной стороны от сыроварни оказалось невозможно из-за зловония с «нотками кислого молока и сырой земли».

В итоге «Yarra Valley Dairy» была оштрафована на 9087 долларов, а Управление по охране окружающей среды добавило, что все предприятия должны относиться серьёзно к тому, что им выносятся предупреждения.

Каждый бизнесмен должен понимать свою ответственность перед природой и обществом.