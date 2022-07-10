Певец Александр Серов велел дочери в 3 дня оставить его дом и выехать вместе с мужем и внуками

В личном блоге дочь звезды рассказала, что она с мужем и детьми переехала в коттедж в поселке на Киевском шоссе неделю назад.

71-летний Александр Серов живет в загородном доме, на сцене в последнее время практически не появляется. Совсем недавно кров с отцом делила его 29-летняя дочь Мишель и ее семья - муж и дети.

Однако Александр Николаевич неожиданно попросил Мишель съехать, сообщает Вокруг ТВ.

В личном блоге дочь звезды рассказала, что она с мужем и детьми переехала в коттедж в поселке на Киевском шоссе неделю назад.

По словам Мишель, у нее с отцом хорошие отношения, они не ссорились. Но Серов попросил "оставить его в покое на некоторое время", потому что "ему надо побыть одному".

И предложил собраться за три дня, чтобы "не растягивать этот момент". "Собственно, поэтому мы перевозили все в один день", - цитирует издание Мишель.

По ее словам, она долго жила с отцом, потому что он этого хотел. Когда родился второй ребенок, Мишель намеревалась переехать в отдельное жилье, но, видя, что музыканту нравится возиться с внуками, решила остаться.

К слову, отец и дочь жили не под одной крышей. Молодая семья заняла второй дом, расположенный на участке певца. То есть они могли видеться, не надоедая при этом друг другу.

Подписчики предположили, что Серов, возможно, задумался о личной жизни и хочет привести новую женщину. По словам Мишель, она не намерена возвращаться к отцу, но и на новом месте не навсегда.