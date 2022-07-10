Коллекционер превратил целый этаж своего дома в капсулу времени, посвящённую 1980-м годам
Пит Фредрикс является преданным фанатом 1980-х годов. И он готов это доказать своей удивительной коллекцией.
Житель Нэшвилла (Теннесси, США) начал коллекционировать предметы из любимого периода, считая это забавным хобби, но в какой-то момент всё немного вышло из-под контроля.
Теперь у 42-летнего отца двоих детей весь верхний этаж дома превратился в капсулу времени, где можно полюбоваться на самые разные сувениры из 80-х.
Это и игровые автоматы, и бумбоксы, и винтажные игры, и даже вещи, принадлежавшие знаменитостям того времени.
У Пита имеется одна из шляп Майкла Джексона, чековая книжка Мадонны и брюки рок-певицы Джоан Джетт. Коллекционер подсчитал, что потратил на своё собрание около 25000 долларов.
Пит рассказал, что люди, приходящие к нему в гости, больше всего удивляются не эксклюзивным сувенирам, а предметам, в своё время бывшим частью повседневного обихода — например, коробкам из-под хлопьев или стаканчикам из ресторана «Pizza Hut».
Пит добавил, что в своё время был ребёнком 80-х, и он уверен, что это было лучшее время для взросления. Так что он очень рад, что ностальгическая капсула времени всегда может перенести его в мир добрых воспоминаний.
Опубликовано: Иван Перов
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