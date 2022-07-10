Невеста в первую брачную ночь пошла на рыбалку и поймала крупную рыбину
Элиот Ваггонер Грэнвилл из Сан-Антонио (Техас, США) считает, что получила прекрасный свадебный подарок, поймав самую большую в своей жизни рыбину.
Свадьба Элиот и её мужа Джона проходила на пляже, где жених с невестой частенько любили отдыхать и рыбачить.
Как ни удивительно, но именно на рыбалку Элиот пожелала отправиться после праздника, то есть в первую брачную ночь.
Выйдя на пирс, невеста в белом платье и фате попытала счастья — и оно ей улыбнулось. Примерно через 45 минут дама почувствовала поклёвку и спустя 10 минут борьбы извлекла из воды улов.
Правда, пойманный бородатый тёмный горбыль (весом примерно в 20 килограммов) оказался слишком тяжёл для невесты, так что потребовалась помощь мужа с сетью, чтобы вытащить рыбину.
Полюбовавшись на добычу и сфотографировав её, молодожёны выпустили горбыля на волю. Элиот же добавила, что страсть к рыбалке ей привил отец, ныне покойный.
Невеста уверена, что папа присматривал за ней в ту ночь и помог подцепить самую крупную рыбу из тех, что она когда-либо ловила.
Опубликовано: Игнат Ветров
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