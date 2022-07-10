Мужчина инсценировал ограбление, чтобы оправдать полученные ранее побои и не жениться

В 2019 году с жителем Агринио (Греция) произошло пугающее криминальное происшествие.

В дом мужчины ворвались двое незнакомцев в капюшонах, которые избили хозяина, связали его и вынесли некоторые ценности.

Позже жертва была обнаружена родственниками и доставлена в больницу. Особенно мужчина переживал из-за того, что свалившееся на него несчастье стало причиной отмены свадьбы, которая должна была скоро состояться.

Началось расследование ограбления, в ходе которого полицейские заподозрили неладное. Жертва путалась в показаниях и наконец созналась в том, что никакого преступления не было.

Мужчина признался, что был избит неким человеком по личным причинам, которые он разглашать не хочет. Стесняясь рассказать невесте о том, как именно он получил свои травмы, герой этой истории инсценировал ограбление.

Теперь у мнимой жертвы возникли дополнительные проблемы. Против мужчины возбудили уголовное дело за дачу ложных показаний, но и это ещё не всё.

На жениха подала в суд невеста.

Дама уверена, что обман был затеян с одной-единственной целью — сорвать свадьбу. Кроме того, в результате мнимого ограбления пропало несколько ценностей, которые принадлежали невесте, и она так и не получила их обратно.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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