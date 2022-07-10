Удачливые рыбаки поймали гигантского голубого марлина и раздали его мясо бесплатно

Море является домом для всевозможных монстров — в этом убедились удачливые рыбаки, возглавляемые Беном Форстером и Райаном «Ру» Уильямсоном.

Команда рыболовов вышла в море у берегов Кабо-Верде, даже не подозревая, какая удача всех ожидает.

Рыбаки стали обладателями голубого марлина, длина которого составляла 3,66 метров, а вес — 621,42 килограммов.

Чтобы вытащить из воды это чудовище, потребовалось не меньше получаса.

После этого судно поплыло к берегу, причём очень медленно, ведь приходилось учитывать вес огромного улова.