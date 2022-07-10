Удачливые рыбаки поймали гигантского голубого марлина и раздали его мясо бесплатно
Море является домом для всевозможных монстров — в этом убедились удачливые рыбаки, возглавляемые Беном Форстером и Райаном «Ру» Уильямсоном.
Команда рыболовов вышла в море у берегов Кабо-Верде, даже не подозревая, какая удача всех ожидает.
Рыбаки стали обладателями голубого марлина, длина которого составляла 3,66 метров, а вес — 621,42 килограммов.
Чтобы вытащить из воды это чудовище, потребовалось не меньше получаса.
После этого судно поплыло к берегу, причём очень медленно, ведь приходилось учитывать вес огромного улова.
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Правда, рыболовы выяснили, что они поймали вовсе не самого крупного марлина в мире. Рекордсмен был выловлен в 1992 году в Бразилии, и его вес составлял 635,94 килограммов.
Но это вовсе не расстроило команду рыболовов, которые, добравшись до пристани, приступили к следующей части своей рыбалки — разделке туши.
Удивительно, но мужчины оказались очень щедры, ведь они раздали мясо марлина местным жителям. Похоже, его будет достаточно, чтобы прокормить несколько семей в течение нескольких дней, а то и недель.
Опубликовано: Иван Перов
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