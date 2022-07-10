Бизнесмен из Китая построил для своих собак особняк с парком развлечений
Похваставшись успехами в соцсетях, мужчина разочаровался — пользователям собачий дом не понравился, и они отмечали как неудобство жилища, так и отсутствие некоторых необходимых деталей.
Но расстраивался господин Чжоу недолго. Вместо этого он решил построить новое собачье жилище и, потратив три года и 51000 долларов, создал целый особняк.
Там имеются кондиционер, телевизор, сушилка для меха, лифт, туалет и многое другое, что может сделать жизнь любимцев комфортной.
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Но и это ещё не всё. Прикупив участок земли, владелец собак пристроил к их особняку парк развлечений с горками, качелями, бассейнами, дискотекой, колесом обозрения и мини-кинотеатром.
Теперь-то уж как мужчине, так и его питомцам есть чем похвастаться.
Вот только 33-летнего Чжоу застыдили за то, что он тратит деньги на такие глупости.
На это бизнесмен, сколотивший состояние на торговле раками, ответил, что может тратить заработанные средства так, как ему заблагорассудится.
Кто-то покупает дорогие сумки и дизайнерскую одежду, а любящий хозяин решил порадовать собак, и он в своём праве.
Опубликовано: Антон Райт
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