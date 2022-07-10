Бизнесмен из Китая построил для своих собак особняк с парком развлечений

Но и это ещё не всё. Прикупив участок земли, владелец собак пристроил к их особняку парк развлечений с горками, качелями, бассейнами, дискотекой, колесом обозрения и мини-кинотеатром.

Теперь-то уж как мужчине, так и его питомцам есть чем похвастаться.

Вот только 33-летнего Чжоу застыдили за то, что он тратит деньги на такие глупости.

На это бизнесмен, сколотивший состояние на торговле раками, ответил, что может тратить заработанные средства так, как ему заблагорассудится.

Кто-то покупает дорогие сумки и дизайнерскую одежду, а любящий хозяин решил порадовать собак, и он в своём праве.