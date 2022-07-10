Муж не ест еду, которую готовит жена, и приносит домой блюда, приготовленные коллегой по работе
Мужчина по имени Джесси регулярно является домой с работы, принося контейнеры с едой. Все эти блюда готовит для него Нелли, так что еда, приготовленная женой, остаётся без внимания.
Более того — Нелли настаивает, что Джесси должен сфотографировать пустую тарелку, чтобы доказать, что он всё съел. Наша героиня в шоке и недоумении из-за сложившейся ситуации.
Кончилось тем, что она заявила о своём нежелании вообще впредь что-либо готовить супругу. Слово за слово, и дело кончилось грандиозным скандалом, отголоски которого дошли даже до свекрови нашей героини.
Она позвонила женщине и умоляла её не принимать скоропалительных решений и простить сыночка. Он ни в чём не виноват, и вся вина лежит на Нелли, которая по непонятным причинам переступает границы дозволенного.
Комментируя ситуацию, многие пользователи соцсетей признали, что как раз в границах всё и дело.
Героиня этой истории в своё время не установила их — и теперь страдает. Проблема как в обнаглевшей Нелли, так и в Джесси, которому даже в голову не приходит, что он поступает неправильно, поедая пищу чужой женщины и игнорируя стряпню супруги.
Хочется верить, что в этом браке ещё можно что-то поправить. Либо героине стоит смириться и отправить Джесси жить к Нелли.
Опубликовано: Антон Райт
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